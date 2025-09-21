به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سرهنگ پاسدار سید علی حسینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گنبدکاووس در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت فرارسیدن ۴۵ مین هفته دفاع مقدس، شهدای والا مقام، رزمندگان و ایثارگران و پیشکسوتان جهاد و شهادت گفت: ما هر چه داریم از خانواده‌های معظم شهدا و رزمندگان دفاع مقدس است که سینه هایشان را در برابر دشمنان سپر کردند و آرامش امروزمان را مدیون آنهاهستیم.

وی افزود: در ایام هفته دفاع مقدس باید روحیه ایثارگری و شهادت رزمندگانمان در دوران جنگ تحمیلی را برای جوانان مان تبیین و روشنگری کنیم.

در ادامه سرهنگ حسینی از اجرای ۶۰۰ عنوان برنامه در این هفته با شعار محوری ما فاتحان قله‌ایم خبر داد و افزود: عطر افشانی گلزار شهدا، تجلیل و تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، رژه موتوری و خودروئی، یادواره‌های شهدای سرباز، کودک، اهل سنت و منا، خدمت مومنانه گروه‌های جهادی اصناف ویزیت رایگان و دارو، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم التحریر، محافل انس با قرآن، اهدا خون، برنامه‌های ورزشی، اجرای گشت‌های رضویون و ایست بازرسی برگزار می‌شود.