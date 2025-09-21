به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ششمین دوره مسابقات شطرنج سریع ریتد داخلی شهرستان مهاباد با حضور ۵۴ شطرنج‌باز در سالن هیئت شطرنج مهاباد برگزار شد. این رقابت‌ها در قالب ۷ دور و به روش سوئیسی برگزار و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در بخش نتایج اصلی، مهران مینه‌زاده با کسب ۶ امتیاز مقام اول را به دست آورد. ماژان نظامی نیز با همان امتیاز به مقام دوم رسید. دیار حامدی، مارتیا یوسفی و سیدکسری افتخاری به ترتیب با ۵.۵ امتیاز مقام‌های سوم تا پنجم را کسب کردند.

در بخش نتایج فرعی نیز، در رده زیر ۱۴ سال پسران، سیدکسری افتخاری مقام اول و پارسا محمدی مقام دوم را کسب کردند. در رده زیر ۱۲ سال پسران آران عبداله‌زاده، آژوان بهزاد نسب و محمد محمدزاده ارشد به ترتیب اول تا سوم شدند. در رده زیر ۱۰ سال پسران، محمد عبادی مقام نخست و مهیار مینه‌زاده (۸ ساله) دوم شد. همچنین در رده زیر ۸ سال پسران، رایان دهبکری و آریوان اسلامی به ترتیب اول و دوم شدند.

در بخش دختران نیز، ویان لاهوتی در رده زیر ۱۴ سال، هلن اشکوب در زیر ۱۲ سال و هالان مجیدی در زیر ۱۰ سال به مقام‌های نخست دست یافتند.

هیئت داوران این مسابقات را محمد زاهدی و ثریا انصاری‌نژاد بر عهده داشتند.