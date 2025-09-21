پخش زنده
قائم مقام رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) گفت: ایدرو با اجرای طرحهای پیشران در حوزههای پتروشیمی، معدن و انرژی، زنجیره ارزش صنایع را تکمیل میکند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)؛ آقای اصغر حقپناه، طرحهای پیشران را حلقه اتصال توسعه صنعتی امروز و آینده ایران دانست و گفت: این طرحهای تحولآفرین با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش در صنایع راهبردی همچون پتروشیمی، معدن و انرژی میتوانند جایگاه ایران را در منطقه و جهان تثبیت کنند.
حقپناه با اشاره به مطالعات گسترده ایدرو در راستای اجرای طرحهای پیشران،افزود: این طرحها با هدف کاهش واردات مواد راهبردی، جلوگیری از خروج ارز، تقویت صنایع پاییندستی و افزایش رقابتپذیری صادرات تعریف شدهاند.
به گفته قائم مقام رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران؛ ایدرو طرحهای پیشران را در سه حوزه کلیدی صنایع پایین دستی پتروشیمی، پایین دستی معدن و انرژی و زیست محور مورد توجه قرار داده است.
حقپناه تأکید کرد: طرحهای پیشران ایدرو بر اساس معیارهای چهارگانه ارزش افزوده، اشتغالزایی، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست انتخاب شدهاند.
وی گفت: این طرحها نهتنها طرحهای صنعتی هستند، بلکه پلی برای گذر به اقتصادی متنوع، پویا و مقاوم محسوب میشوند که زیرساختهای رشد پایدار را فراهم میکنند.