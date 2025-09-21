پخش زنده
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران از تدوین سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر در قطب تولید آجر کشور با سهم بالا در مصرف گاز خبر داد و گفت: برای تولید هر تن آجر حدود ۳۰۰ مترمکعب گاز مصرف میشود، اما با تغییر فناوری، این رقم را میتوان تا ۲۷ مترمکعب کاهش داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیاصغر رجبی در دومین روز از نخستین اکسپوی بینالمللی سرمایهگذاری ایزینکس استان اصفهان با بیان اینکه مدیریت مصرف تنها بهمعنای صرفهجویی نیست، بلکه اقدامی راهبردی برای حفظ منابع و کاهش آلودگی است، اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزون بر کاهش هزینهها، زمینهای برای ورود سرمایهگذاران به بازار انرژی و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.
وی به صنعت آجر بهعنوان نمونهای شاخص از این تغییر اشاره کرد و گفت: استان اصفهان بهعنوان قطب تولید آجر کشور، سهم بالایی در مصرف گاز دارد. برای تولید هر تن آجر حدود ۳۰۰ مترمکعب گاز مصرف میشود، اما با تغییر فناوری، این رقم در کورههای هافمن به ۱۵۰ مترمکعب، در روش تونلی به ۸۰ مترمکعب و در روش رولی به تنها ۲۷ مترمکعب کاهش مییابد؛ تحولی که میتواند جهشی مهم در کاهش مصرف و افزایش بهرهوری باشد.
مدیر انرژی و کربن شرکت ملی گاز ایران از تدوین سند بهسازی و نوسازی صنعت آجر استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در قالب این سند، تفاهمنامههای متعددی در حوزه سرمایهگذاری امضاشده که افزون بر بهینهسازی مصرف گاز، به کاهش آلودگی و ارتقای شرایط زیستمحیطی منجر میشود.
رجبی با اشاره به نوآوری تازه در حوزه تأمین مالی گفت: برای نخستین بار کاهش مصرف گاز در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی در مقایسه با خط مبنای سه سال گذشته، قابلیت تبدیل به اوراق بهادار را دارد. این اوراق در بورس انرژی عرضه میشود و صرفهجویی انرژی را به فرصتی برای کسب درآمد و سرمایهگذاری پایدار بدل میکند.
ابراهیم محسنی هماگرانی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه این نشست با تأکید بر جایگاه بیبدیل ایران در عرصه گاز اظهار کرد: اصلاح الگوی مصرف، توسعه انرژیهای نو و سرمایهگذاری پایدار، راه عبور از ناترازی انرژی دانست؛ راهی که با همدلی و تغییر رفتار مصرفی، میتواند تهدیدها را به فرصتی برای شکوفایی اقتصاد ملی تبدیل کند.
وی با بیان اینکه ایران دومین دارنده ذخایر گاز طبیعی و سومین تولیدکننده بزرگ جهان است، گفت: این ظرفیت عظیم میتواند موتور محرک سرمایهگذاریهای کلان در حوزه انرژی و بستری مطمئن برای رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به مصرف بالای گاز در کشور یادآور شد: اگرچه این موضوع چالشی جدی بهشمار میرود، با مدیریت هوشمندانه و تغییر الگوهای مصرف میتواند به فرصتی برای تحول اقتصادی و صنعتی کشور بدل شود.
محسنی با بیان اینکه کورههای آجرپزی سالها از پرمصرفترین بخشهای انرژی بودهاند، افزود: ازاینرو تفاهمنامهای با سرمایهگذاری ۲ هزار میلیارد تومان و با حضور استاندار اصفهان، اداره کل صمت و دو شرکت دانشبنیان به امضا رسید که اجرای آن زمینه جایگزینی کورههای قدیمی با فناوریهای نوین را فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه این اقدام افزون بر صرفهجویی چشمگیر در مصرف گاز، سبب ارتقای کیفیت محصولات تولیدی نیز میشود، گفت: این پروژه نتیجه همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان است و مدل سرمایهگذاری آن بهگونهای طراحی شده که همه طرفها از مزایای آن بهرهمند شوند؛ سرمایهگذاران اصلی هزینههای خود را از طریق گواهی صرفهجویی گاز جبران میکنند و واحدهای آجرپزی نیز با استفاده از کورههای جدید، افزون بر کاهش هزینهها، توان رقابتی بیشتری در بازار پیدا میکنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به نقش محوری این شرکت در نظارت بر روند اجرای طرح و صدور گواهی صرفهجویی تأکید کرد: این پروژه میتواند بهعنوان الگویی موفق برای اجرای طرحهای مشابه در سایر صنایع انرژیبر استان باشد.