امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
ضرورت توجه آحاد جامعه به موضوعات فرهنگی
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه آحاد جامعه به موضوعات فرهنگی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهری اصل در دیدار با جمعی از فرماندهان نظامی ، انتظامی و مسئولان استانی به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت:آحاد و اقشار مختلف جامعه باید بر موضوعات فرهنگی کشور توجه لازم را داشته باشند تا دچار مشکل نشویم.
امام جمعه تبریز اظهار داشت: باید کاری کنیم که فرهنگ ایرانی اسلامی شهدای ما در بین جوانان ساری و جاری شود چرا که این فرهنگ کشور را از همه لحاظ بیمه میکند.
وی با اشاره به اینکه از مهمترین ضروریات جامعه داشتن تدین و امنیت است گفت: در موضوع تدین به لطف خدا مردم ما محبت اهل بیت (ع) را در دل دارند و با عشق خدا زندگی میکنند و در زمینه امنیت نیز کشور ما در حد بسیار بالایی قرار دارد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه کشور ما انقلابی است گفت: علاقمندی ملت عزیز به نظام اسلامی به لطف خدا روز به روز بیشتر شده است و این در مواقع انتخابات و روزهای بحرانی به عینه ثابت شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل با بیان اینکه وجود تحریمها یکی از دلایل اصلی در ایجاد مشکلات معیشتی مردم است افزود: اقتصاد و معیشت ما نیز بسیار مهم است بعد از انقلاب اسلامی در بسیاری از زمینهها پیشرفتهای چشمگیری داشتهایم که همه به همت جوانان این مرز و بوم ایجاد شده است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه جوانان ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشند افزود: از وظایف نیروهای مسلح به خصوص بسیج این است که به جوانان میدان دهند تا در کارهای انقلاب اسلامی سهیم باشند و در صفوف نمازجماعت پرشور حاضر شوند.