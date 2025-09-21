به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجتبی قهرمانی هرمزگان گفت: در نتیجه پیگیری‌های دستگاه قضایی و با اقدام ضربتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، ۶ متهم سرقت مسلحانه از یک طلافروشی در پاساژ گل‌سنتر درگهان قشم شناسایی و بازداشت شدند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه طراح این سرقت یکی از کسبه پاساژ گل‌سنتر درگهان و همسایه مغازه محل سرقت بوده است، افزود: مسئولان قضایی و کارآگاهان پلیس در جریان تحقیقات با مشاهده رفتار مشکوک این فرد با کنترل نامحسوس و جمع آوری ادله کافی برای بازداشت وی اقدام کردند.

قهرمانی تصریح کرد: با دستگیری طراح این سرقت مسلحانه، وی زبان به اعتراف گشود و دیگر همدستان خود را معرفی کرد که به سرعت برای بازداشت دیگر متهمان اقدام شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه حدود ۳۹۰ گرم از طلا‌های مسروقه کشف شده است، گفت: متهمان برای فروش طلا‌های مسروقه اقدام کرده اند که بر این اساس با دستور قضایی تمامی حساب‌های بانکی متعلق به آنها مسدود شده است.

این مقام قضایی همچنین افزود: سلاح کلاشینکف مورد استفاده سارقان در زمان سرقت به همراه مقادیری فشنگ از متهمان کشف و ضبط شده است.

وی همچنین از بازسازی صحنه جرم در محل پاساژ گل‌سنتر درگهان با حضور دادستان عمومی و انقلاب جزیره قشم و بازپرس پرونده خبر داد و گفت: بنابر گزارش مأموران، دو تن از سارقان مسلح به دلیل مقاومت در زمان بازداشت و در جریان تعقیب و گریز مصدوم شده و زمین‌گیر شده‌اند.

روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ یک طلافروشی در پاساژ گل‌سنتر درگهان قشم توسط سارقان مسلح مورد سرقت قرارگرفت و این افراد با تیراندازی و ایجاد رعب و وحشت، حدود هشت کیلوگرم طلا را به سرقت بردند و با یک خودروی سمند سفید از محل متواری شدند.