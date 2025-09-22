به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان با اشاره به اینکه زنگ جشن عاطفه‌ها در مدارس استان هفتم مهرماه به صدا در خواهد آمد گفت: خیران گیلانی امسال تاکنون ۱۰ میلیارد تومان به دانش آموزان کم برخوردار کمک کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۸ درصد بیشتر است.

سید مجتبی جلالی پور افزود: علاوه بر این، ۲۰ هزار بسته تحصیلی از سوی یکی از خیّران تأمین و در حال توزیع بین دانش آموزان تحت پوشش است.

وی گفت: کمک‌های نقدی خیّران نیک اندیش در کوتاه‌ترین زمان به اقلام آموزشی و تحصیلی تبدیل و به همراه کمک‌های غیرنقدی در حال توزیع بین دانش آموزان بی بضاعت است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیلان با اشاره به اینکه دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری همچنان آمادگی دریافت کمک مردم نیکوکار استان را دارند، گفت: مردم نیکوکار و خیّر می‌تونند از طریق شماره‌گیری کد دستوری #۱۳*۸۸۷۷* و یا ارسال عدد ۵ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۳ یا واریز کمک‌های نقدی خود به شماره کارت ۷۶۷۸-۹۹۹۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷ و یا شماره حساب ۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ نزد بانک ملّی در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.