به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در راستای ساماندهی بازار برنج و با هدف برآورد دقیق موجودی این محصول استراتژیک، رزمایش سه روزه بررسی ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبار‌ها در استان مازندران آغاز شد.

این رزمایش از روز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۳۱ شهریورماه ادامه خواهد داشت.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با اعلام این خبر افزود: این رزمایش با هماهنگی فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی استان، دادستانی شهرستان‌ها و همکاری تعزیرات حکومتی در حال انجام است.

جعفری با اشاره به اهمیت این طرح در راستای تنظیم بازار برنج، اظهار داشت: در این رزمایش، واحد‌های شالیکوبی که نسبت به ثبت موجودی و ثبت در سامانه جامع انبار‌ها اقدام نکرده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. هدف از این اقدام، پیگیری‌های ملی و استانی در جهت برآورد دقیق موجودی برنج در سطح استان و کشور است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران تاکید کرد: نظارت‌ها در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی به طور مستمر ادامه خواهد داشت و با توجه به مسافرپذیر بودن استان و روز‌های پایانی تعطیلات، هیچ کمبودی در کالا‌های اساسی وجود ندارد.

وی افزود: توزیع روزانه بیش از ۴۰۰ تن مرغ و سایر کالا‌های اساسی در استان مازندران در حال انجام است و آرامش در تامین و موجودی کالا در استان برقرار است.

جعفری خاطر نشان کرد: نتایج این رزمایش در جلسه‌ای با حضور دادستان، فرماندهی پلیس امنیت اقتصادی استان و ریاست سازمان جهاد کشاورزی مازندران بررسی و اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد.