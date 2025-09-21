سردار سید صادق حسینی گفت: با وجود فشار‌ها و تحریم‌ها، اقتصاد ایران با تکیه بر توان داخلی مسیر پیشرفت را طی می‌کند و این طرح دشمن را با شکست مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار سید صادق حسینی در آیین تجدید میثاق نیرو‌های مسلح استان ایلام با ولایت فقیه که به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد؛ به تاریخ درخشان مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان، اشاره کرد و گفت: امروز دشمنان با بهره‌گیری از تمام توان نظامی، اقتصادی و رسانه‌ای خود در تلاش هستند تا نظام جمهوری اسلامی ایران را تضعیف کنند؛ اما به فضل الهی، با بصیرت ملت و رهنمود‌های مقام معظم رهبری با شکست مواجه خواهند شد.

وی با یادآوری روز‌های سخت جنگ تحمیلی افزود: ما فرزندان بهمن ۵۷ و شهریور ۵۹ هستیم که در آن شرایط دشوار، با هدایت امام خمینی (ره) و همت نیرو‌های مسلح، در برابر رژیم بعث عراق و حامیانش ایستادیم و دشمن زبون را شکست دادیم؛ بنابراین امروز هم با همان روحیه و اراده در میان نیرو‌های مسلح و مردم ایران ایستاده‌ایم.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام با تأکید بر اتحاد و انسجام داخلی میان مجموعه نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های کشور بیان کرد: همانگونه که در دوران دفاع مقدس همه دستگاه‌ها با همدلی و هم‌پیمانی در صحنه حضور داشتند؛ امروز نیز تمام نیرو‌های مسلح و ملت ایران در کنار یکدیگر و در برابر دشمنان صف‌آرایی کرده‌اند.

وی با بیان این‌که دشمن، جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه را علیه ایران به راه انداخته است، ادامه داد: با وجود همه فشارها، اقتصاد کشور در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد و این مسیر با تکیه بر توان داخلی با قدرت ادامه خواهد یافت.

در پایان این مراسم که به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس برگزار شد؛ جمعی از فرماندهان و مسئولان نهاد‌های مسلح استان ایلام با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام دیدار و بیعت خود را با ولایت فقیه تجدید کردند.

۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه به عنوان «هفته دفاع مقدس» نامگذاری شده است.

در ۳۱ شهریورماه ۱۳۵۹، رژیم بعث عراق با حمایت قدرت‌های شرق و غرب به ایران اسلامی حمله کرد و این جنگ نابرابر هشت سال به طول انجامید.