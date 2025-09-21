پخش زنده
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان شیرینی و شکلات با اشاره به ظرفیت بالای ۲.۵ میلیون تنی در این صنعت، گفت: ناترازی انرژی مهمترین مانع تولید و بهرهبرداری کامل از این ظرفیت است.
آقای یوسف قاضیعسگر، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان شیرینی و شکلات ایران، در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ظرفیت تولید بیش از دو و نیم میلیون تن در صنعت بیسکویت، شیرینی و شکلات گفت: هماکنون به دلیل چالشهای موجود، واحدهای تولیدی با ظرفیت کامل فعال نیستند.
وی با بیان اینکه آخرین فناوریها، دانش فنی، جدیدترین دستاوردها و ماشین آلات برای رونق هرچه بیشتر این صنعت بهکار گرفته شده است، افزود: ناترازی انرژی بزرگترین مانع در این صنعت است و در کنار آن، تأمین مواد اولیه و مسائلی مانند رفع تعهد ارزی از دیگر چالشهای جدی به شمار میرود که کاهش صادرات را به دنبال داشته است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان شیرینی و شکلات ایران گفت: در این صنعت واردات نداریم و تنها به صورت جزئی کالای قاچاق وجود دارد؛ زیرا هم اکنون از نظر قیمت، کیفیت و تنوع محصول، ایران در سطح رقابتی بالایی قرار دارد و جزو کشورهای پیشرو در این صنعت است.
قاضیعسگر همچنین با اشاره به صادرات شیرینی و شکلات ایران به ۶۰ کشور جهان افزود: محصولات ایرانی به بازارهای متنوعی از جمله آمریکای شمالی، استرالیا، اروپا، آفریقا، کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه صادر میشود و قدرت رقابتی بالایی در این عرصه دارد.