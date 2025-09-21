به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با ساختاری مشابه برنامه «محفل» ماه مبارک رمضان تولید شده است، با این تفاوت که شرکت‌کننده‌های آن از بین قاریان، حافظان و استعداد‌های قرآنی کودک و نوجوان انتخاب شده‌اند.

برنامه «محفل ستاره ها»، را مرکز کودک و نوجوان سیما با همکاری شبکه سه سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تبلیغات تولید می کنند و ماه شعبان از شبکه‌های کودک و سه پخش خواهد شد.