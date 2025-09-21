پخش زنده
پیمان جبلی، رئیس سازمان با همراهی محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی و جمعی از مدیران معاونت سیما از برنامه تلویزیونی «محفل ستاره ها» بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این برنامه با ساختاری مشابه برنامه «محفل» ماه مبارک رمضان تولید شده است، با این تفاوت که شرکتکنندههای آن از بین قاریان، حافظان و استعدادهای قرآنی کودک و نوجوان انتخاب شدهاند.
برنامه «محفل ستاره ها»، را مرکز کودک و نوجوان سیما با همکاری شبکه سه سیما، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سازمان تبلیغات تولید می کنند و ماه شعبان از شبکههای کودک و سه پخش خواهد شد.