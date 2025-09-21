در آستانه فرا رسیدن سال تحصیلی، ۳۵۰ بسته نوشت افزار و کیف هر کدام به ارزش ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فرزندان مددجویان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان بوشهر اهداء شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس کل دادگستری استان بوشهر در آئین اهداء نوشت افزار به دانش آموزان در زندان مرکزی بوشهر گفت: این اقدام خیرخواهانه با کمک انجمن حمایت از زندانیان و خیران انجام شد تا دانش آموزان با نگرانی کمتری به مدرسه بروند.

مهدی مهرانگیز به اهمیت حمایت از تحصیل فرزندانیان زندانیان اشاره کرد و افزود: نباید نبود پدر یا مادر موجب بازماندن فرزندان آنها از تحصیل شود.

وی بیان کرد: خیران بسیاری در تهیه این بسته‌های تحصیلی کمک کردند که از اقدام ارشمند آنها قدردانی می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان گفت: هر کس در توان و مسئولیت و فرصتی که در اختیار دارد می‌تواند برای علم آموزی دانش آموزان کمک کند.

مهرانگیز اضافه کرد: محکومین مالی چشم انتظار یاری خیران هستند تا بتوانند در کنار خانواده و فرزندان خود باشند.

وی اظهار داشت: برای اطمینان خیران از کمک‌هایی که برای آزادی زندانیان می‌کنند، از طرف ستاد دیه صورت حساب داده می‌شود.

به گفته رئیس کل دادگستری استان بوشهر ۱۰۲ زندانی جرایم مالی برای آزادی از زندان، چشم انتظار کمک خیران و رضایت شاکیان هستند.