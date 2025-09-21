پخش زنده
«اگنس کالامار» دبیرکل سازمان عفو بین الملل در اظهاراتی خواستار تحریم اقتصادی فوری رژیم صهیونیستی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کالامار در گفتوگو با شبکه الجزیره، گفت: نسل کشی (رژیم) اسرائیل در نوار غزه بدون همکاری و مشارکت کشورها، سازمانها و شرکتهای حامی آن امکان پذیر نبود.
وی افزود: هزاران شرکت در سراسر جهان با حمایت و پشتیبانی مستقیم از اسرائیل در طولانی شدن جنگ در نوار غزه نقش دارند.
کالامار اضافه کرد: اشغال شهر غزه جنایتی است که با هدف نابود کردن فرهنگ و تاریخ از طریق کوچاندن اجباری مردم انجام میشود.
وی گفت: باید تحریمهای اقتصادی فوری علیه اسرائیل اعمال شود و تنها به محکومیت لفظی اکتفا نشود.