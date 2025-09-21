پخش زنده
مسئول ستاد بزرگداشت هفتهی دفاع مقدس گیلان از اجرای بیش از ۶ هزار برنامه، ویژهی هفتهی دفاع مقدس در مناطق مختلف استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ احمد منشوری امروز در جمع خبرنگاران گفت: در راستای بزرگداشت هفتهی دفاع مقدس، امسال در گیلان ۶ هزار و ۳۴ برنامه در بخشهای مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پیش بینی شده که از فردا به مدت ۷ روز با عناوین مختلف و با محوریت پایگاههای مقاومت بسیج اجرا میشود.
معاون هماهنگ کنندهی سپاه قدس گیلان افزود: در نخستین روز از هفتهی دفاع مقدس علاوه بر تجلیل از پیشکسوتان عرصهی جهاد و شهادت استان، یادوارهی بیش از ۱۷۰ شهید شهرستان خمام برگزار میشود و نمایشگاههایی با عنوان اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس برخی از شهرستانها برگزار میشود.
سرهنگ منشوری اضافه کرد: در تداوم نخستین روز از هفتهی دفاع مقدس و در شش روز پس از آن ویژه برنامههای مرتبط با همان روز در راستای نامگذاری شان از قبیل جوانان، علم و دانش و اقتدار ملی – زنان مدافعان حریم خانواده و جامعه – شهدا و ایثارگران، فخرآفرینان – دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف – نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستائیان و پیشمرگان کرد مسلمان – ولایتمداری، بصیرت، دشمن شناسی و استکبار ستیزی و در نهایت فرماندهان، عزتمداران و حماسه آفرینان اجرا خواهد شد.
به گفتهی مسئول ستاد بزرگداشت هفتهی دفاع مقدس گیلان علاوه بر واگذاری ۴۳ دستگاه مسکن محرومین و توزیع ۳۱۳ بسته نوشت افزار بین دانش آموزان کم برخوردار، افتتاح دهها طرح عمرانی شامل آسفالت و پل در محورهای روستایی، آشپزخانهی مساجد و ساختمان پایگاه مقاومت بسیج در ماسوله نیز از جمله برنامههای پیش بینی شده برای این هفته در گیلان است.
سرهنگ احمد منشوری همچنین از دیدار با خانوادههای معزز شهدا و گلباران مزار شهیدان به عنوان مرکز ثقل برنامههای فرهنگی هفتهی دفاع مقدس در گیلان نام برد و افزود: در این هفته ویژه برنامههای مختلف ورزشی نیز برای دختران و پسران در نظر گرفته شده تا همراه با برگزاری یادوارههای شهدا و محافل انس با قرآن، تداعی کنندهی سیرهی شهدا در عرصهی نقش آفرینیهای اجتماعی و فرهنگی باشد.