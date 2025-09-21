پخش زنده
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست خبری تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس، از اجرای ۴۵ برنامه محوری با هزاران برنامه زیرمجموعه در سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران صبح امروز در نشست خبری با حضور مدیران فرهنگی و اصحاب رسانه در ساختمان بنیاد شهید و امور ایثارگران برنامههای چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس را تشریح کرد. یعقوب سلیمانی، در این نشست از اجرای ۴۵ برنامه محوری با هزاران برنامه زیرمجموعه در سراسر کشور خبر داد.
وی با اشاره به نقش بیبدیل دفاع مقدس در تاریخ ایران، آن را «سیمای زمینی آیات الهی» و تجلیگاه حقانیت و اقتدار نظام اسلامی دانست.
سلیمانی با تأکید بر اینکه دفاع مقدس در امتداد قیام عاشورا و کربلا قرار دارد، اظهار داشت: دفاع مقدس جلوهگاه نصرت الهی، ایثار، فداکاری و ازخودگذشتگی رزمندگان بود که با مقاومت در برابر دشمنان، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد.
وی افزود: ۴۵ سال از آن حماسه میگذرد و همچنان از پنجره دفاع مقدس به عزت و شرافت ملت ایران نگاه میشود.
برنامههای محوری هفته دفاع مقدس
معاون فرهنگی بنیاد شهید به برخی از برنامههای محوری هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: تشکیل کمیته شهدا و ایثارگران با عضویت دستگاههای استانی، نواختن زنگ ایثار و مقاومت در ۱۴۰۶ مدرسه شاهد، برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای منا تحت عنوان "لالههای سفید"، تجلیل و تکریم از خانواده معظم شهدا حج سال ۱۳۶۶، حادثه منا و مسجدالحرام سال ۱۳۹۴، آیین مهمانی لالهها و گلباران مزار شهدا در ۲۰ هزار گلزار شهدا و تجلیل از شهدای جبهه مقاومت از جمله برنامههای اصلی است.
وی همچنین از برگزاری مراسم سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، پرچمدار مقاومت، و مشارکت در کنگره ملی ۳۰۰۰ شهید استان سمنان خبر داد و ادامه داد: برگزاری مراسم تجلیل از خانواده شهدای زندانی سیاسی مسلمان قبل از انقلاب و افتتاح یادمان شهدا، برگزاری ۲۵۰ همایش و یادواره شهدا، برگزاری ۲۲ مراسم تجلیل و تکریم ایثارگران، برگزاری ۴ آیین تجلیل از پیشکسوتان جهاد و مقاومت، برگزاری مراسم محوری و بزرگداشت در سطح وزارتخانهها از دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس است.
سلیمانی افزود: اجرای مسابقات فرهنگی، ورزشی و قرآنی، اردوهای زیارتی و سیاحتی برای ۵۰۰۰ نفر از خانوادههای شهدا و ایثارگران، و سرکشی به ۱۴ هزار نفر از خانوادههای شهدا و ایثارگران در قالب طرح سپاس از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
سلیمانی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، اظهار داشت: تکریم خانوادههای شهدا کمتر از شهادت نیست. این خانوادهها با صبر و استقامت خود در فراق عزیزانشان، راه شهدا را زنده نگه داشتهاند.
وی همچنین به نقش رسانهها در انعکاس این ارزشها اشاره کرد و گفت: رسانهها با تبیین واقعیات دفاع مقدس و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت، نقش کلیدی در حفظ این گفتمان دارند.
تولیدات فرهنگی و هنری
معاون فرهنگی بنیاد شهید از رونمایی ۱۳۵ قطعه سرود با موضوع ایثار و شهادت، تولید و پخش مجموعه و مستندهای تلویزیونی «میران» و «آبروی محله»، اکران فیلمهای سینمایی در مراکز فرهنگی، اجرای ۴۲ نمایش صحنهای و خیابانی و انتشار چهار شماره از مجلات شاهد (کودک، نوجوان، جوانان و یاران) خبر داد. همچنین برپایی نمایشگاههای عکس و پوستر و نشستهای تخصصی مسئلهمحور در استانها از دیگر برنامههای فرهنگی این هفته است.
نقش راویان ایثارگری
سلیمانی با اشاره به فعالیت بیش از ۳۵۰۰ راوی آموزشدیده در بنیاد شهید، بر اهمیت روایتگری دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: روایتگری صحنههای واقعی دفاع مقدس و انقلاب، همانند روایت عاشورا، باید سینهبهسینه منتقل شود تا نسلهای آینده از این حماسه عظیم آگاه شوند.
حضور ایثارگران در برنامهها
وی افزود: امسال حضور نمایندگان جامعه ایثارگری، از جمله جانبازان و آزادگان، در برنامههای هفته دفاع مقدس پررنگتر خواهد بود. همچنین یگانهای نظامی، بهویژه جانبازان قطع نخاعی و آزادگان، در رژههای این هفته حضور فعالتری خواهند داشت.
ایستادگی و اقتدار
سلیمانی با استناد به فرمایشات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه پیشرفت با مقاومت به دست میآید، تأکید کرد: دفاع مقدس ثابت کرد که با ایستادگی و فداکاری میتوان در برابر نابرابریها و دشمنیها پیروز شد. امروز اقتدار ایران اسلامی نتیجه همان ایثارگریها و مقاومتهاست.
وی در پایان از اصحاب رسانه خواست با انعکاس برنامهها و ارزشهای دفاع مقدس، در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نقشآفرینی کنند و افزود: حق همیشه پیروز است و این پیروزی در سایه مقاومت و ایثار به دست آمده است.