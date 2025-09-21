به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در مسابقات انتخابی تیم ملی نینجوتسو کشور که به میزبانی ماهدشت کرج برگزار شد، روژیا محمدنژاد و الین راهی، از مهاباد و به مربیگری سیده گلاله زهرایی، موفق به کسب مقام دوم کشوری شدند.

سی‌وپنجمین دوره مسابقات قهرمانی کشور نینجوتسو با حضور ۱۲۷۳ ورزشکار از ۲۱ استان کشور در سالن ورزشی شهدای مدافع حرم (نیکو) استان البرز و شهر ماهدشت برگزار شد.

این رقابت‌ها در پنج رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان و در دو بخش بانوان و آقایان پیگیری شد.

در این دوره از مسابقات، ۷۰۰ بانوی ورزشکار و ۵۷۳ ورزشکار مرد با حضور در این رویداد ملی توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند. این رقابت‌ها به مناسبت هفته دفاع مقدس و در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه برگزار شد.