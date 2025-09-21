پخش زنده
هواشناسی در خصوص کاهش دما و وزش باد و خیزش گردو خاک در استان اصفهان هشدار سطح زرد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسوول پیشبینی هوای استان اصفهان گفت: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، آسمان اصفهان در نیمه دوم هفته صاف تا کمیابری و در ساعات عصر و شب، با افزایش ابر و وزش باد شدید همراه با خیزش لحظهای گردوخاک و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود.
مینا معتمدی ادامه داد: برای برخی مناطق از جمله شرق و مرکز استان هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۳۶ در خصوص وزش باد و گردوخاک صادر شده که از فردا تا روز چهارشنبه فعال خواهد شد.
وی گفت: بیشینه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در کاشان، نجفآباد و ورزنه ۳۵ درجه سانتیگراد و کمینه دما در شاهینشهر و میمه ۷ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است.
مینا معتمدی افزود: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در اغلب مناطق استان ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش خواهد داشت.
وی گفت: همچنین پیشبینی میشود وزش باد در برخی ساعات بین ۱۶ تا ۱۹ و اوایل شب بین ۱۶ تا ۷ متر بر ثانیه برسد.