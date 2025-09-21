پخش زنده
فرمانده سپاه شهرستان پردیس از اجرای برنامه های متنوع به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم گرمابدری از برگزاری نمایشگاه مسیر آسمانی به عنوان یکی از برنامههای شاخص این ایام یاد کرد و افزود: این نمایشگاه که پنجمین سال متوالی است در پردیس برگزار میشود، از اول تا هفتم مهرماه برپا خواهد بود و امسال با اجرای نمایش رزمی هنری نبرد الهی همراه است که به رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ میپردازد.
فرمانده سپاه پردیس به برپایی نمایشگاه اتحاد مقدس اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه که به جنگ ۱۲ روزه و همبستگی مردم و نیروهای مسلح اختصاص دارد، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر میزبان مردم خواهد بود.