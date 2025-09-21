به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ابراهیم گرمابدری از برگزاری نمایشگاه مسیر آسمانی به عنوان یکی از برنامه‌های شاخص این ایام یاد کرد و افزود: این نمایشگاه که پنجمین سال متوالی است در پردیس برگزار می‌شود، از اول تا هفتم مهرماه برپا خواهد بود و امسال با اجرای نمایش رزمی هنری نبرد الهی همراه است که به رشادت‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه سال ۱۴۰۴ می‌پردازد.

فرمانده سپاه پردیس به برپایی نمایشگاه اتحاد مقدس اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه که به جنگ ۱۲ روزه و همبستگی مردم و نیرو‌های مسلح اختصاص دارد، هر روز از ساعت ۹ صبح تا ۶ عصر میزبان مردم خواهد بود.