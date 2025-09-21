فرماندار مراغه یک ماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط فرصت داد تا با ساخت و ساز‌های غیرمجاز برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،امین امینیان در جلسه پیشگیری و مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز شهرستان مراغه گفت: دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

وی افزود: شهرداری به خاطر دریافت جریمه از طریق ماده ۱۰۰ در بیشتر موارد نسبت به ساخت و ساز‌های غیرمجاز کم کاری می‌کند.

فرماندار مراغه افزود: قانون شهرداری‌ها در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز کامل و جامع است ولی در اجرا به آن عمل نمی‌شود.

وی با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای برخی دستگاه‌ها در خصوص ساخت و ساز‌های غیرمجاز افزود: با برخورد‌های سلیقه‌ای مدیران و دستگاه‌های اجرایی برخورد خواهد شد.

امینیان افزود: در بیشتر دستگاه‌ها در برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز ناهماهنگ عمل شده و تنها به تشکیل پرونده اکتفا می‌کنند.

گفتنی است در این جلسه گزارش آخرین اقدامات دستگاه‌ها در خصوص مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و همچنین برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم برای اقدامات آتی بررسی شد.