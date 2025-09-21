پخش زنده
هواشناسی در خصوص کاهش دما و سرمازدگی به کشاورزان استان اصفهان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی استان اصفهان با انتشار هشدار سطح زرد کشاورزی اعلام کرد: بر اثر ریزش و ماندگاری هوای سرد، دمای هوا در استان بین ۳ تا ۸ درجه سانتیگراد کاهش مییابد، این شرایط از اواخر وقت یکشنبه ۳۰ شهریور آغاز و تا اواخر وقت پنجشنبه ۷ مهر ادامه خواهد داشت.
بر این اساس، همه مناطق استان به ویژه شمال، شرق و غرب شامل شهرستانهای آران و بیدگل، اردستان، انارک، بادرود، بویینمیاندشت، سمیرم، چادگان، چوپانان، خور و بیابانک، فریدونشهر، شاهینشهر، میمه، کاشان، کوهپایه، برخوار، نطنز، ورزنه و عسگران در معرض این سامانه قرار دارند.
هواشناسی استان اثرات این سامانه را افزایش مصرف حاملهای انرژی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال آسیب به صنعت کشاورزی و خطر سرمازدگی محصولات به ویژه در مناطق غرب، جنوب و ارتفاعات شمالی استان اعلام کرد.
در این هشدار به کشاورزان و دامداران توصیه شده؛ با اجرای تدابیر حفاظتی برای محصولات حساس، درخصوص کنترل دمای گلخانهها و مرغداریها اقدام و برداشت محصولات در مناطق سردسیر را پیش از فرارسیدن سرمای شدید در دستور کار قرار دهند.