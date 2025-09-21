پخش زنده
امروز: -
دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور پیش بینی کرد؛ با کاهش تنش گرمایی و افزایش تولید، قیمت مرغ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان ارزانتر می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون امور تولیدات دامی وزیر جهادکشاورزی از تمهیدات لازم برای ترخیص نهادهها و افزایش سرعت حمل به مرغداریها خبر داد و تصریح کرد؛ این اقدامات در ساماندهی بازار تاثیر فراوانی خواهد داشت.
در همین حال دبیر انجمن کشتارگاه و صنایع بسته بندی طیور گفت: با کاهش تنش گرمایی و افزایش تولید پیش بینی میشود که قیمت مرغ ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان ارزانتر شود.