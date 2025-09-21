پخش زنده
امروز: -
پایگاه نظامی بگرام در افغانستان که زمانی دهها هزار نظامی آمریکایی در آن مستقر بودند همچون داغی بر دل رئیس جمهور آمریکا مانده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ ترامپ چند روز اخیر بار دیگر از تصرف این پایگاه گفته است اما، مردم و حکومت افغانستان میگویند حتی یک وجب از خاک کشورشان را در اختیار آمریکاییها قرار نخواهند داد.
در این حدود چهار سالی که از خروج آمریکا از افغانستان میگذرد ترامپ همچنان از پایگاه نظامی بگرام میگوید؛ تطمیع، مذاکره و تهدید سخنان ترامپ برای گرفتن پایگاه نظامی بگرام بوده است ترامپ به تازگی گفته اگر افغانستان بگرام را در اختیار آمریکاییها قرار ندهد اتفاق بدی خواهد افتاد.
اما در مقابل، حکومت افغانستان پیشتر گفته بود حتی یک وجب از خاک افغانستان را در اختیار آمریکاییها قرار نخواهد داد.
مردم افغانستان نیز میگویند: آمریکا روزی برای منافع خود به افغانستان حمله کرد و روزی هم به خاطر منافع خودش از افغانستان رفت. آنها میگویند آمریکاییها هیچ وقت جرئت آمدن دوباره را به افغانستان نخواهند داشت.
پایگاه نظامی بگرام را زمانی شهر کوچک آمریکاییها در دل افغانستان مینامیدند این پایگاه با دو باند پرواز به پیشرفتهترین ابزار و تجهیزات نظامی مجهز بود.
پایگاه بگرام حدود ۴۰ کیلومتر از کابل فاصله دارد.