استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر اولویت بندی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام حوزه‌های علمیه در این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در نشست بررسی طرح های حوزه علمیه استان که با حضور آیت ‎الله سیدنصیر حسینی نماینده ولی فقیه در استان و مدیران حوزه‌های علمیه برگزار شد،گفت: تلاش می‎کنیم با بررسی و پیگیری‎ها راه حل مناسبی برای رفع مشکلات این پروژه‌ها بکار گیریم.

رحمانی سه محور و راهکار اصلی برای پیگیری و تکمیل این پروژه‌ها برشمرد و افزود: کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها با بررسی مجدد و اصلاح موافقتنامه‌ها، بخشی از منابع را به پروژه‌های در حال تکمیل حوزه‌های علمیه اختصاص دهند.

استاندار اظهار داشت: برای تامین اعتبار تکمیل و تجهیز این پروژه‌ها در همه شهرستان‌ها از جمله یاسوج، دهدشت، لیکک و دیگر مناطق، باید این موضوع به عنوان یک درخواست کلان در سفر آتی رئیس جمهور به استان مطرح شود.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها گفت: تشکیل جلسه‌ای خاص در شورای معاونین استانداری و با حضور مدیران شرکت‌ها، به ویژه شرکت نفت، می‌توان برخی از این پروژه‌ها را در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی پیشنهاد داد و بسیاری از این پروژه‌ها ریشه در مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها دارد.

استاندار به محدودیت‌های اعتباری اشاره و تصریح کرد: وسع و توان منابع اعتباری در کمیته برنامه‎ریزی شهرستان‌ها محدود است و میانگین نرخ تخصیص پروژه‌های استانی حدود ۵۸ درصد و پروژه‌های ملی تخصیص صد درصد است که با داشتن این شرایط باید چاره اندیشی کنیم.

رحمانی خاطرنشان کرد: در بخش پروژه‌های ملی با پیگیری‎ها در بخش آب بیش از ۱۵۵ درصد، در راه‌های روستایی و فرعی بیش از سه برابر مصوب و در راه‌های اصلی و بزرگراه‌ها حدود سه برابر اعتبار مصوب دریافت کردیم.