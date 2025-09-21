پخش زنده
امروز: -
فیلم سینمایی «شروع تازه»، مجموعه چند قسمتی «عاری از گناه» و پویانمایی «کشتی گیران»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «شروع تازه»، به کارگردانی جیسون وین، امشب ساعت ۲۳، از شبکه نمایش پخش و روز بعد ساعتهای ۵ صبح و ۱۵ ظهر بازپخش می شود.
سینمایی «شروع تازه»، درباره تام مردی خانواده دوست و صاحب دو فرزند است که پس از سالها کار در یک شرکت اخراج شده و مجبور میشود به سراغ پمپ بنزینی که از پدرش به ارث مانده برود و آن را احیا کند. تام و خانوادهاش با تلاش بسیار پمپ بنزین متروکه را راه میاندازند تا اینکه سر و کله مردی پیدا میشود که مدعی است پدر تام به او مقروض بوده و او مجبور است.
آرکیت هریس، آدام هیکس، توماس هاول، بروک لنگتون، جان راتزن برگر در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
مجموعه چند قسمتی «عاری از گناه»، محصول سال ۲۰۲۲ انگلیس به کارگردانی اَل مَکِی و با بازی ویکی مککلور، جانی هریس و دوروتی اتکینسون، از امشب هر شب ساعت ۲۳، از شبکه تهران پخش می شود.
این مجموعه در چهار قسمت، روایتگر داستانی تلخ و پرکشش است. «استلا تاملینسون»، راننده تاکسی، سه سال پس از قتل دختر نوجوانش، همچنان در شوک و اندوه فرو رفته است. او ناگهان پیامی از «چارلز استون»، مردی که به جرم قتل دخترش محکوم شده، دریافت میکند. این ارتباط رازآلود آغازگر مسیری است پر از پرسش درباره حقیقت، بخشش و فراموشی.
در هر قسمت از این مجموعه، مخاطب با لایههای تازهای از حقیقت و روابط انسانی روبهرو میشود؛ جایی که استلا میان خشم، تردید و عطش دانستن حقیقت در نوسان است و سرانجام با واقعیتی تلخ و غیرمنتظره روبهرو میشود.
پویانمایی «کشتی گیران»، از تولیدات جدید مرکز کودک و نوجوان، هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.
پویانمایی «کشتی گیران» به تهیه کنندگی سعید جلالیه و کارگردانی کیانوش عابدی، با تکنیک دو بعدی در ۱۳ قسمت ۱۵ دقیقهای تهیه و تولید شده است.
این مجموعه درباره نوجوانی است که از یک شهرستان شروع به یادگیری کشتی میکند و با تلاش و ممارست و بعد از شکستها و پیروزیها با کمک خانواده به مدارج بالا و قهرمانی جهان دست پیدا میکند و در کنار آن با تاریخ فرهنگ زورخانهای و پهلوانی نیز آشنا میشود.
این اثر با هدف معرفی ورزش کشتی به نسل نوجوان و ایجاد انگیزه در میان علاقهمندان به این رشته ورزشی تولید شده است.