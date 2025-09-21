پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان گفت: روایت عملیاتهای بزرگ بازگوکننده شجاعت، ایثار و ایمان رزمندگان اسلام است و این حماسهها باید به نسلهای آینده منتقل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سردار مهدی ظفری در نشست خبری آغاز هفته دفاع مقدس افزود: دفاع مقدس تنها یک جنگ نظامی نبود بلکه جلوهای از روحیه جهادی، ایمان و اتحاد مردم ایران در برابر دشمنان بود.
او تصریح کرد: رزمندگان با دستهای خالی، اما با قلبی سرشار از ایمان، در برابر حمایتهای جهانی دشمنان ایستادند و پیروزیهای بزرگی رقم زدند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان با تأکید بر نقش خبرنگاران در این عرصه گفت: خبرنگاران امانتداران تاریخ هستند و وظیفه دارند واقعیتهای دفاع مقدس و رشادتهای شهدا را درست، دقیق و بهموقع منعکس کنند تا جامعه و نسلهای آینده بداند امنیت امروز مرهون ایثار دیروز است.
سردار مهدی ظفری افزود: بازخوانی خاطرات رزمندگان و بیان دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس، سرمایهای ماندگار برای استمرار روحیه مقاومت و عزت ملت ایران است.