به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) جوین گفت: ۴۳ گلخانه کوچک مقیاس (مساحت کمتر از ۳۰۰ متر مربع) با حمایت کمیته امداد در این شهرستان راه‌ اندازی شد، ۲۸ خانوار در قالب این طرح به خودکفایی رسیدند و ۷ نفر از مجریان این طرح‌ ها همچنان در مرحله دریافت حمایت هستند.

حسن شمس‌ آبادی افزود: در این گلخانه‌ ها خیار، سبزی و صیفی‌ جات کشت می شود و این طرح‌ ها تاکنون برای ۱۳۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌ اند.

وی ادامه داد: شیوه راه‌ اندازی و حمایت از این گلخانه‌ ها اغلب در قالب طرح راهبری انجام می‌ شود که در آن آموزش‌ های مهارتی لازم، اعطای وام و همچنین کمک به بازاریابی محصولات به بهره‌ برداران ارائه می‌ شود.

شمس آبادی گفت: کمیته امداد به منظور توانمندسازی و اشتغالزایی مددجویان، تلاش می‌ کند با اجرای طرح‌ هایی مانند ایجاد گلخانه‌ های کوچک مقیاس، زمینه‌ های درآمدزایی پایدار و خروج مددجویان از چرخه حمایتی را فراهم کند.