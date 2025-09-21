پخش زنده
امروز: -
موضوع راهاندازی بازارچه تهلنجی اروندکنار در فرمانداری آبادان بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جلسه بررسی راهاندازی بازارچه تهلنجی اروندکنار با حضور نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه آبادان و جمعی از مسئولان استانی و محلی در محل فرمانداری برگزار شد.
سیدمحمد مولوی، نماینده مردم شهرستان آبادان در مجلس شورای اسلامی در این نشست بر ضرورت تسریع در انعقاد تفاهمنامه با اداره کل اوقاف تأکید کرد.
وی گفت: اصل نخست تجارت رقابت است و فضای تجاری اروندکنار باید به سمت رقابتیتر شدن حرکت کند.
مولوی افزود: آغاز این کار دشوار است، اما ایجاد بازارچه میتواند ضمن تسهیلگری، محلی برای عرضه و نمایش محصولات تجاری نیز باشد.
فرماندار ویژه آبادان نیز در این جلسه اظهار کرد: آبادان جزو معدود شهرهایی است که دارای سه بندر است.
خسرو پیرهادی افزود: بیش از ۷۰ درصد مشاغل این شهرستان به بازرگانی وابسته است و ظرفیتهای آن باید بالفعل شود.
وی تصریح کرد: دسترسی به آبهای آزاد و ظرفیت منطقهای میتواند اروندکنار را به یک هاب تجاری و توزیعی کالا تبدیل کند. هیچ تجارتی موفق نخواهد بود مگر آنکه نگاه به بازارهای خارجی در حوزه واردات و صادرات وجود داشته باشد.
فرماندار آبادان خاطرنشان کرد: با توجه به سرمایهگذاری عراق در بندر فاو، نزدیکترین بندر برای ایفای نقش در شاهراه ترانزیت، اروندکنار است.بر همین اساس راهاندازی حدود یکصد غرفه در این بازارچه پیشبینی شده است.
در ادامه صادق جلالی، بخشدار اروندکنار گفت: حدود ۵۰ درصد کالا از این منطقه صادر میشود.مطالبه مردم، رسوب کالا در همان اروندکنار است و این موضوع باید محقق شود.
همچنین جلیل رهبان، شهردار اروندکنار گفت: این شهر تشنه ایجاد غرفههای تجاری است. علاوه بر ساخت بازارچه، موضوع طراحی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین ایجاد این بازارچه نوید بسیار خوبی برای اقتصاد منطقه خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی خاکباز، مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان اظهار کرد: در فاز نخست ۳۵ غرفه ۱۰۰ متری احداث خواهد شد.
وی افزود: در صورت اختصاص زمین، انبار نیز ساخته میشود و این ظرفیت به تکمیل بازارچه کمک میکند.
خاکباز تأکید کرد: انتظار میرود کاغذبازی های اداری کاهش یابد، چرا که هدف اوقاف کمک به رونق اقتصادی منطقه است.