رویداد ملی هنرهای تجسمی نقش آب با موضوع بحران آب، با معرفی آثار برتر در ساری به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رویداد ملی هنرهای تجسمی «نقش آب» با محوریت بحران آب، پیش از ظهر امروز با معرفی آثار برتر در سه بخش کاریکاتور و تصویرسازی در ساری به کار خود پایان داد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران در این آیین با اشاره به دشواری عبور از بحران آب در دو سال اخیر گفت: کاهش محسوس بارندگی در استان، نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی است و عوامل تشدیدکنندهای مانند کاهش مخازن، اسکان خوشنشینها، الگوی نامناسب کشت و اصرار بر کشت دوم، وضعیت منابع آبی را بحرانیتر کردهاند.
داوود حیدریان هشدار داد: احتمال فرونشست زمین در مناطق شرقی استان دور از ذهن نیست و وجود ۱۹۰ هزار حلقه چاه در مازندران فشار سنگینی بر سفرههای آب زیرزمینی وارد کرده است. مجموع آورد ۱۲۰ رودخانه استان ۴.۵ میلیارد مترمکعب است که با احتساب منابع زیرزمینی، به ۶ میلیارد مترمکعب میرسد.
برارزاده مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مازندران هم گفت: سرانه مصرف آب در جهان از ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر است، اما این مقدار در استان مازندران در مناطق شهری ۱۹۱ لیتر و در مناطق روستایی ۲۱۰ لیتر است که بیشتز از میانگین استاندارد است.
در این رویداد، ۷۰ هنرمند از سراسر کشور ۱۸۷ اثر ارسال کردند که ۷۴ اثر پذیرفته شد و در هر بخش سه اثر برتر معرفی گردید. نمایشگاهی از آثار راهیافته نیز در حاشیه مراسم برپا شد.
