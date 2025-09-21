\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0644\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u061b\u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u060c \u0632\u0646\u06af \u062c\u0648\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u00bb\u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644\u200c\u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u06cc \u0647\u0641\u062a\u0645 \u062f\u0631 \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\n\u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f \u06f3\u06f1 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0641\u062a\u0645\u00a0 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0633 \u062f\u0631\u0633 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n