به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،نادر زینالی اظهارکرد: پس از دریافت نامه‌ها و گزارش‌های مکرر از سوی شهروندان و مسئولان محلی مبنی بر فعالیت غیرقانونی یک گروه حفاری در محدوده قلعه تاریخی کلاک، تیم‌های حفاظتی با شناسایی دقیق منطقه و بررسی‌های میدانی، هماهنگی لازم با نیروی انتظامی و پرسنل کلانتری ۴۰ جهان‌نما را انجام دادند.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: مأموران این اداره‌کل با حضور در محل و بررسی کامل، موفق شدند هر چهار عضو این تیم حفاری غیرقانونی را در یک منزل مسکونی دستگیر کنند.

این مسئول با بیان اینکه پرونده این افراد پس از بازجویی‌های اولیه تشکیل و برای رسیدگی به مقام قضایی ارسال می‌شود، گفت: اقدامات قانونی مطابق با ماده‌های مربوط به حفاظت از آثار تاریخی انجام شده است و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به پرونده این متخلفان است.

وی تصریح کرد: قلعه تاریخی کلاک یکی از بنا‌های مهم و باارزش استان البرز است و هرگونه حفاری غیرمجاز می‌تواند منجر به از بین رفتن شواهد تاریخی و فرهنگی ارزشمند شود.علاوه بر انجام گشت‌های میدانی، برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی برای مردم و جوامع محلی برگزار می‌کند تا اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی برای عموم روشن شود. مشارکت مردمی نقش کلیدی در حفاظت از آثار تاریخی دارد و اطلاع‌رسانی سریع از فعالیت‌های مشکوک، می‌تواند از تخریب و قاچاق اشیای تاریخی جلوگیری کند.