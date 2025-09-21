به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول تیم ورزشی ووشو رضویه گفت: «در دومین دوره مسابقات کمربند طلایی ووشو شاندیز موفق به کسب ۹ مدال طلا، ۳ نقره و ۳ برنز در سبک ساندا و ۳ مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز در سبک تالو شدیم».

مسعود پویان افزود: این مسابقات به مناسبت یادواره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار شد و تیم رضویه مشهد با عملکرد درخشان خود به مقام قهرمانی دست یافت.

وی ادامه داد: مقام آوران این مسابقات؛ محمد پارساپویان خواه، امیر یوسف زاده، سید متین حسینی، طا‌ها علیمیرزایی، محمد حسین غلامی، محمد امین رحمتی، محمد طا‌ها اسماعیل‌ زاده، محمد عرفان برهانی، احمدرضا خان چوپانی، معراج صادقی، حسین فریمانه، محمد عرفان رحمتی، محمد جواد خان چوپانی و امیرعلی عبداللهی از بخش رضویه بودند.