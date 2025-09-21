به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سپهدار نیک‌روش با گرامی‌داشت هفته‌ی دفاع مقدس گفت: امسال همزمان با سراسر کشور، ۶۸ برنامه‌ی شاخص با رویکرد‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و اجتماعی در استان اجرا می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس لرستان افزود:تجلیل از ۵۰۰ پیش‌کسوت نیرو‌های مسلح، برگزاری اختتامیه نهمین جشنواره‌ای فانوس، اختتامیه جشنواره‌ی پرچم‌داران انقلاب اسلامی، اجرای سرود خیابانی، نواختن زنگ مقاومت در مدارس، رونمایی از تازه‌ترین‌های نشر حفظ آثار، بهره برداری از طرح‌های محرومیت‌زدایی بسیج سازندگی، دیدار فرمانده سپاه با نماینده ولی‌فقیه از برنامه‌های هفته‌ی دفاع‌مقدس در استان است.

نیک‌روش همچنین از برگزاری مراسم گرامی‌داشت فرماندهان شهید دفاع مقدس استان و شهدای جنگ ۱۲ روزه در هفته دفاع مقدس خبر داد.