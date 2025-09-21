به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رژیم صهیونیستی با استفاده از ابزارهای بمباران و گرسنگی فشار زیادی را به مردم بی پناه غزه برای کوچ اجباری آغاز کرده است.

خبرنگار شبکه الغد گزارش داد در حالی که قحطی و گرسنگی سایه سنگینی بر نوار غزه افکنده است، رژیم اشغالگر صهیونیستی خانواده‌های فلسطینی را به ترک خانه‌هایشان و رفتن به مناطقی که آن را «امن» می‌نامد، مجبور می‌کند. اما این مناطق نیز از حملات بی‌امان هوایی و توپخانه‌ای در امان نمی‌مانند و ساکنان بی‌پناه در میانه راه یا پس از رسیدن به مقصد هدف قرار می‌گیرند.

با اقدام اشغالگران صهیونیست به ادامه گسترش عملیات نظامی در غزه، این شهر زیر آتش سنگین قرار دارد. هم زمان با افزایش حملات هوایی، توپخانه‌ای و حملاتی که توسط ربات‌های بمب گذاری شده انجام می‌شود، موج تازه‌ای از کوچ اجباری شکل گرفته است. تا کنون چندین منطقه مسکونی به طور کامل تخریب شده‌اند و ارزیابی‌های اسرائیل نشان می‌دهد بیش از ۵۰۰ هزار تن غزه را ترک کرده‌اند ولی ارزیابی‌های فلسطینی حاکی از کوچ بیش از یک میلیون فلسطینی است که تا پیش از حمله ساکن شهر غزه بودند. مردمی که چهره هایشان بر اثر گرسنگی، لاغر و فرسوده شده است، با پای پیاده در جستجوی مکانی امن که هیچ کجای غزه یافت نمی‌شود، پا در راه سفری طولانی نهاده‌اند. آنها میان بمباران و گرسنگی و سردرگمی به سر می‌برند.اشغالگران اسرائیلی مکان‌های معینی را مشخص و آنها را به عنوان مناطق امن اعلام کرده‌اند تا مردم غزه به آن مکان‌ها بروند، اما بمباران این مردم را هرکجا که بروند دنبال می‌کند.

آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره آنچه از اوضاع غزه که جهانیان هر روز از طریق رسانه‌ها می‌بینند گفت که از زمان رسیدن به این مسئولیت، بدترین سطوح مرگ و ویرانی را در غزه شاهد بوده است. گوترش افزود: رنج ملت فلسطین قابل توصیف نیست و شهروندان در نوار غزه بدون پناهگاه مناسب در مناطق بسیار شلوغ زندگی می‌کنند.

البته چیزی که گوترش می‌گوید فقط گوشه‌ای از واقعیت کوچ اجباری اهالی غزه در سفر کوچ اجباری پراز خطر و با بهایی گزاف برای کسانی است که به دنبال امنیت هستند و همه چیز را رها کرده و رفته‌اند.

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین: آمریکا پیشران جنایات صهیونیستی و حامی اصلی نسل‌کشی است

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین نوشت: در فصل تازه‌ای از وحشیگری و شعله‌ور شدن کوره آدم سوزی، موجودیت صهیونیستی جنگ نسل کشی را از طریق بمباران‌های هوایی و توپخانه‌ای، ارتکاب کشتار علیه شهروندان، آوارگان و گرسنگان و صدور فرمان‌های تخلیه گسترده در غرب شهر غزه ادامه می‌دهد؛ امری که با حمایت کامل و مستقیم آمریکا همراه است و واشنگتن را به پیشران این جنایت و حامی اصلی این جنگ تبدیل کرده است، در حالی که سکوت و بی مبالاتی بین‌المللی عمیق‌تر و تجاوز علیه شهر غزه برای خالی‌سازی آن از سکنه و تخریب آن تشدید می‌شود.

استفاده دشمن صهیونیستی از سلاح‌های ممنوعه بین‌المللی و به‌کارگیری گسترده ابزار‌هایی نظیر ماشین‌ها و ربات‌های بمب‌گذاری‌شده که حامل مواد منفجره عظیم‌اند و در کوچه‌های مملو از جمعیت منفجر می‌شوند، به‌وضوح نمایانگر جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت است که هدف آن تخریب عمدی غیرنظامیان و اموال آنان می‌باشد.

ادامه ارسال انواع اسلحه‌های کشنده توسط آمریکا، از جمله تحویل بلدوزرها، تانک‌ها و تجهیزات جنگی پیشرفته، آن کشور را به‌طور کامل در هر آجر و هر خانه‌ای که بلدوزر‌ها نابود می‌کنند یا هر بیمارستان، مدرسه یا چادری که با موشک هدف قرار می‌گیرد، شریک و حاضر در این جنایت ساخته است.

فشار‌های تل آویو، ژاپن را از به رسمیت شناختن فلسطین منصرف کرد

شبکه تلویزیونی العربی در خبر فوری گزارش داد: روزنامه یدیعوت آحارونوت فاش کرد فشار‌های اسرائیل بر دولت ژاپن، توکیو را از به رسمیت شناختن کشور فلسطین منصرف کرد.

فریاد زن فلسطینی از غزه: ما هر روز قتل عام می شویم

یک زن فلسطینی از غزه در حالی که جنگ نسل کشی که کودکان و زنان فلسطینی را هدف قرار می دهد ادامه دارد فریاد می کشد: « ما جز در مقابل خدا زانو نمی زنیم... دنیا کجاست؟ ما هر روز قتل عام می شویم »

رژیم صهیونیستی از نمایشگاه گردشگری ایتالیا حذف شد

خبرگزاری شهاب در خبری فوری گزارش داد: پایگاه خبری آی ۲۴ اسرائیل اعلام کرد نمایشگاه گردشگری ایتالیا برپایی غرفه اسرائیل را لغو کرد.

شهردار ریمینی در ایتالیا گفت، نمایش مکان‌های جنگ، تروریسم و مرگ به عنوان مقصد‌های گردشگری قابل قبول نیست.

تظاهرات در تونس در حمایت از غزه و فلسطین

به گزارش شبکه خبری قدس، شرکت کنندگان در تظاهرات حمایت از غزه و فلسطین در تونس شعار سر دادند: دیدن تصاویر (غزه) برای ما عادی نشده است.