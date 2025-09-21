اتوبوس های درون شهری به مدت یک هفته برای دانش آموزان، دانشجویان و طلاب رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری قم از اجرای مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر برقراری سرویس رایگان حمل و نقل برای تمام دانش آموزان و دانشجویان از ابتدای مهرماه خبر داد.

آقای علی نیک در تشریح برنامه‌های این سازمان برای بهبود کیفیت خدمات گفت: به منظور بهبود کیفیت خدمات، چند اقدام مهم انجام خواهد شد. اول اینکه با بهره‌گیری از ناوگان جدید، در تمام خطوط سه‌گانه از اتوبوسهای جدید استفاده خواهد شد.

وی افزود: در ساعات پیک مسافری (صبح، ظهر و شب)، فواصل حرکت اتوبوس ها کاهش می یابد تا توقف مسافران به حداقل برسد و خدمات به شکل چشمگیری بهبود یابد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی قم از همشهریان درخواست کرد برای کاهش زمان انتظار در ایستگاه ها، از سیستم اطلاع‌رسانی زمان رسیدن اتوبوس که بر روی تابلوهای الکترونیکی نصب شده است، استفاده کنند.

نیک همچنین از راه‌اندازی و فعالسازی سیستم نظارت آنلاین بر تمامی خطوط در طول مسیرها خبر داد و گفت: نظارت کامل بر تمام خطوط به صورت آنلاین انجام خواهد شد و سیستم نظارت درون شهری نیز در این زمینه فعال خواهد بود.