بعد از ماه‌ها مطالبه مردمی و پیگیری خبر صدا و سیما، ۶ متخصص جدید به کادر پزشکی شهرستان کبودراهنگ اضافه شد.

بعد از مطالبه مردمی و پیگیری خبر صدا و سیما:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی امام رضا کبودراهنگ تنها بیمارستان این شهرستان است که به بیماران این شهرستان ارائه خدمات می‌کند.

این بیمارستان هم اکنون با ۲۸ پزشک متخصص به بیماران خدمات رسانی می‌کنند.

مدیر بیمارستان امام رضا شهرستان کبودراهنگ گفت: میانگین در ماه بیش از ۱۵ هزار ویزیت در اورژانس، حدود ۸ هزار ویزیت در درمانگاه تخصصی و نزدیک به ۲ هزار بستری در این بیمارستان انجام می‌شود.

صفرعلی همتی افزود: برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران ۶ پزشک متخصص شامل متخصصان جراح، زنان و زایمان، قلب و عروق و اعصاب روان هم به کادر این بیمارستان اضافه شد.