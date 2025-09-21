پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام از فعالیت ۱۹ مدرسه با یک دانشآموز و ۴۴ مدرسه با دو دانشآموز در سال تحصیلی جدید، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ایرج زینیوند در نشست هماهنگی جشن عاطفهها اظهار کرد: وجود مدارسی با یک معلم و یک یا دو دانشآموز، جلوهای روشن از تحقق عدالت آموزشی در نقاط کمجمعیت، روستاهای دورافتاده و مناطق مرزی ایلام است.
وی با اشاره به آمادهسازی زیرساختها، نیروی انسانی و تجهیزات آموزشی برای آغاز سال تحصیلی، گفت: مهرماه امسال، ۱۱ هزار معلم در ۱۴۰۰ فضای آموزشی، سال جدید تعلیم و تربیت را برای دانشآموزان استان آغاز خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام تشریح کرد: همهساله جشن عاطفهها همزمان با آغاز سال تحصیلی با هدف جلب مشارکت مردمی و کمک خیران به دانشآموزان نیازمند برگزار میشود که امسال نیز این رویداد فرهنگی و حمایتی انجام میشود.
زینیوند تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشن؛ تقویت حس نوعدوستی و همبستگی اجتماعی، ایجاد پویشهای مردمی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از دانشآموزان بیبضاعت است.
به گفته وی، این حرکت فرهنگی میتواند الگویی آموزشی برای دانشآموزان و نسلهای آینده باشد.
مدیرکل آموزش و پرورش ایلام همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیت مشترک آموزش و پرورش و کمیته امداد برای حمایت همهجانبه از دانشآموزان نیازمند تأکید کرد و از مدیران شهرستانها خواست توجه ویژهای به شناسایی و پشتیبانی از این دانشآموزان داشته باشند تا هیچ مدرسه و کلاس درسی در استان بدون حمایت اجتماعی باقی نماند.
استان ایلام دارای یکهزار و ۲۶۰ فضای آموزشی است و جشن عاطفهها به مناسبت آغاز سال تحصیلی؛ از ۱۷ شهریور تا ۱۵ مهرماه به مدت یک ماه، به منظور تأمین نوشتافزار و لوازم ضروری دانشآموزان نیازمند برگزار میشود.