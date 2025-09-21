همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، لوازم‌التحریر مورد نیاز بیش از ۸۲۰۰ دانش‌آموز تحت حمایت نهاد کمیته امداد استان البرز تأمین و در اختیار آنان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، توزیع لوازم التحریر در قالب طرحی مشترک و با هم‌افزایی خیرین، مراکز نیکوکاری و همراهی مردم نیکوکار استان البرز انجام شد. بسته‌های لوازم‌التحریر شامل اقلام ضروری تحصیلی بود که با هدف حمایت از دانش‌آموزان تحت پوشش، به‌ویژه ایتام، محسنین و فرزندان خانواده‌های زندانی، در آستانه سال تحصیلی جدید تهیه و اهدا گردید.

ارزش ریالی این لوازم‌التحریر بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین کمیته امداد استان البرز امسال حدود ۸ میلیارد تومان کمک‌هزینه تحصیلی به دانش‌آموزان تحت حمایت پرداخت می‌کند.

مراسم نمادین اهدای لوازم‌التحریر در مجتمع فرهنگی‌تربیتی امام علی (ع) با حضور خانواده‌های مورد حمایت برگزار شد.

بر اساس اعلام کمیته امداد استان البرز، تأمین لوازم‌التحریر تنها یکی از برنامه‌های حمایتی این نهاد برای دانش‌آموزان است. در طول سال، علاوه بر کمک‌هزینه‌های تحصیلی، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مهارتی نیز برای ارتقای سطح علمی و توانمندسازی این قشر ارائه می‌شود.