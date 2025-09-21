به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا فاضلی ثانی با اعلام این خبر گفت: این واحد‌ها بدون اخذ مجوز‌های قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی فعالیت داشتند و به دلیل ایجاد آلودگی، انتشار بوی نامطبوع و تهدید سلامت ساکنان اطراف، با دستور قضایی و همکاری عوامل انتظامی پلمب شدند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مراکز جمع آوری و تفکیک ضایعات افزود: فعالیت این واحد‌ها علاوه بر آلودگی خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی، مشکلات بهداشتی جدی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود.

فاضلی ثانی خاطرنشان کرد: تمامی واحد‌های فعال در حوزه ضایعات ملزم به رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوز‌های لازم هستند و هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز و آلاینده، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.