رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم از پلمب هفت واحد غیرمجاز تفکیک ضایعات در حاشیه شهرک صنعتی کاظم آباد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا فاضلی ثانی با اعلام این خبر گفت: این واحدها بدون اخذ مجوزهای قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی فعالیت داشتند و به دلیل ایجاد آلودگی، انتشار بوی نامطبوع و تهدید سلامت ساکنان اطراف، با دستور قضایی و همکاری عوامل انتظامی پلمب شدند.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مراکز جمع آوری و تفکیک ضایعات افزود: فعالیت این واحدها علاوه بر آلودگی خاک و منابع آب سطحی و زیرزمینی، مشکلات بهداشتی جدی برای مردم منطقه ایجاد کرده بود.
فاضلی ثانی خاطرنشان کرد: تمامی واحدهای فعال در حوزه ضایعات ملزم به رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوزهای لازم هستند و هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط کریم در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای غیرمجاز و آلاینده، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ گزارش دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان انجام شود.