آمادگی سازمان ملی زمین و مسکن برای واگذاری زمین
مدیر کل سرمایهگذاری سازمان ملی زمین و مسکن از آمادگی کامل این سازمان برای واگذاری زمین و اجرای پروژههای احداث شهر و شهرکهای مسکونی خبر داد.
،حسینی مدیر کل سرمایهگذاری سازمان ملی زمین و مسکن در نشست هم اندیشی و بررسی راهکارهای تامین مسکن کارگری در تبریز از آمادگی کامل این سازمان برای واگذاری زمین و اجرای پروژههای احداث شهر و شهرکهای مسکونی خبر داد.
حسینی گفت: چنانچه مجموعه زمینهای آماده در اختیار داشته باشیم یا نیاز به احداث شهرکهای جدید وجود داشته باشد، همه تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم گرفت. در هر نقطهای که سازمان ملی زمین و مسکن مالک زمین باشد و امکان واگذاری به دستگاههای متولی فراهم باشد، اقدامات عملی انجام خواهد شد.
وی با تاکید بر رویکرد عملیاتی سازمان افزود: این نشست فرصتی است تا مدیران شرکتهای تعاونی، مدیران صنعتی و سایر دستگاهها، دغدغهها و نیازهای خود در حوزه تامین زمین را مطرح کنند تا روند ساخت و تحویل واحدهای مسکونی با سرعت بیشتری پیش برود. همکاری میان دستگاههای اجرایی و شرکتهای تعاونی شرط اصلی تحقق پروژههای مسکن کارگری است و ما برای این همکاری کاملاً آمادهایم.
فتحی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تاکید بر جایگاه آذربایجان شرقی به عنوان قطب صنعتی و کارگری کشور گفت:مسکن یکی از نیازهای اصلی قشر کارگر است و بدون حمایت دولت و دستگاههای ذیربط تامین آن به سختی محقق میشود و نبود مسکن میتواند تشکیل و تحکیم خانواده را با مشکلات جدی مواجه کند.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه اخیر بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی افزود: این تفاهمنامه به زودی ابلاغ خواهد شد و میتواند بستر مناسبی برای اجرای طرحهای تامین مسکن کارگری در استان فراهم کند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همچنین به مصوبات جلسه قبل اشاره کرد و گفت: در نشست ۲۸ شهریور ۶ مصوبه مهم به تصویب رسید که برخی شرکت ها اعلام آمادگی کردند زمینهای مورد نیاز برای احداث واحدهای مسکونی کارگری را تامین کنند. همچنین با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و شهرکهای صنعتی زمینه واگذاری زمین همراه با مشوقهایی چون تغییر کاربری و تراکم تشویقی فراهم خواهد شد.
جعفری آذر نماینده مردم تبریز آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تشریح مباحث جلسات نظارتی مجلس در حوزه مسکن گفت: تامین مسکن حق مردم و تکلیف دولت است. باید از ظرفیت کارفرمایان، تعاونیها و تشکلهای صنفی بهره گرفت و مدل مشارکتی بین دولت، کارفرما و کارگر را اجرایی کرد.
جعفری آذر افزود. در این مدل زمین به نام کارگر اختصاص مییابد، اما ساخت و تامین مالی از سوی کارفرما با استفاده از تسهیلات بانکی انجام میشود و بازپرداخت آن طی دوره خدمت کارگر بدون نیاز به ضامن و بروکراسی پیچیده صورت میگیرد.
وی تاکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی باید در نزدیکی محل کار انجام شود تا مشکلات ایاب و ذهاب، هزینهها و اثرات منفی زیستمحیطی کاهش یابد.
وی ضمن اشاره به ساخت شهرکهای کارگری در دهههای گذشته افزود: امروز کارگران برخی کارخانهها روزانه تا ۱۸۰ کیلومتر رفت و برگشت دارند که این شرایط باید اصلاح شود.
نجفیان مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی نیز در این نشست بر رویکرد عملیاتی و سریع این مجموعه برای واگذاری زمین به پروژههای مسکن کارگری تاکید کرد.
نجفیان گفت: اگر مجموعه زمینهایی در اختیار داریم و نیاز به احداث شهر یا شهرک مسکونی باشد، تمام تلاش و وظیفه خود را برای تحقق این امر بهکار خواهیم بست. هر جا که زمین در تملک ادارهکل باشد و امکان واگذاری به دستگاههای متولی وجود داشته باشد، کار را بدون وقفه انجام میدهیم.
وی با بیان اینکه این جلسه باید کوتاه و عملیاتی باشد افزود: هدف ما این است که مدیران محترم شرکتهای تعاونی و سایر حاضران در خصوص نیازهای خود به زمین، بهصورت مشخص و موردی موضوعات را مطرح کنند تا بتوانیم در سریعترین زمان ممکن پیگیری و اجرا کنیم.
مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از آمادگی کامل مجموعه خود برای همکاری با پروژههای متقاضی در حوزه مسکن کارگری خبر داد و گفت: این همکاری میتواند باعث تسریع در ساخت واحدهای مسکونی و رفع بخشی از مشکلات مهم جامعه کارگری شود.
سعیدی مدیر عامل شرکت عمران سهند نیز در نشست هماهنگی ساخت مسکن کارگری استان آذربایجان شرقی با اعلام آمادگی کامل این مجموعه برای تخصیص زمینهای مناسب گفت: هر جا نیاز به احداث شهر یا شهرک مسکونی باشد، تمامی توان و وظایف خود را برای تحقق این امر به کار خواهیم گرفت. در مناطقی که زمین در اختیار داشته باشیم و بتوانیم آن را به دستگاههای متولی واگذار کنیم، بدون تاخیر اقدام خواهیم کرد.
سعیدی با تاکید بر لزوم رویکرد عملیاتی افزود: این جلسات باید بهطور کوتاه، مشخص و بر مبنای نیازهای واقعی برگزار شود. مدیران شرکتهای تعاونی کارگری میتوانند دغدغهها و پیشنهادهای خود را درباره تامین زمین بهصورت مستقیم مطرح کنند تا در سریعترین زمان برای حل آنها اقدام کنیم.
مدیر عامل شرکت عمران سهند ضمن اشاره به ظرفیتهای قابل توجه این منطقه برای ایجاد مجتمعهای مسکونی کارگری خاطرنشان کرد که همکاری موثر میان کارفرمایان، دستگاههای اجرایی و شهرهای جدید میتواند روند خانهدار شدن قشر کارگر را سرعت بخشد و فشار کاری و هزینهای را هم از دوش کارفرمایان و کارگران بردارد.