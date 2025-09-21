تیم ملی والیبال ایتالیا با شکست آرژانتین به عنوان سومین تیم به مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های قهرمانی مردان جهان صعود کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار‌های مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از روز شنبه ۲۹ شهریور در مانیل آغاز شد و با هشت دیدار در مدت چهار روز پیگیری می‌شود.

در روز نخست این مرحله تیم‌های ترکیه و لهستان با شکست حریفان خود (هلند-کانادا) به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند و حریف یکدیگر در این مرحله شدند.

بر این اساس تیم‌های ایتالیا و آرژانتین نیز از ساعت ۱۱ امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) به مصاف یکدیگر رفتند که لاجوردی پوشان که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها هستند، سه بر صفر فاتح میدان شدند تا به عنوان سومین تیم مرحله یک چهارم نهایی معرفی شوند.

تیم ملی والیبال آرژانتین که مدال برنز قهرمانی مردان جهان سال ۱۹۸۲ را به عنوان تنها افتخار از ۱۳ دوره حضور در این رقابت‌ها در پرونده کاری خود دارد، در سه ست متوالی و با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۲ مغلوب ایتالیا شد تا به کار خود در چهاردهمین حضور در قهرمانی مردان جهان پایان دهد.

لوسیانا دچکو اسطوره والیبال آرژانتین امسال پنجمین حضور خود در قهرمانی مردان جهان را تجربه کرد، اما همانند دیگر ستاره‌های والیبال جهان از جمله اروین انگاپت از فرانسه و گئورکی کروزر از آلمان که در حسرت قهرمانی جهان بودند، نتوانست این مدال ارزشمند را به گنجینه افتخارات خود اضافه کند.

تیم ملی والیبال ایتالیا مرحله مقدماتی قهرمانی جهان را در گروه ششم آغاز کرد و با دو برد مقابل اوکراین و الجزایر و یک شکست مقابل بلژیک با کسب هفت امتیاز به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

لاجوردی پوشان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار بلژیک و فنلاند خواهند رفت. مسابقه دو تیم بلژیک و فنلاند نیز ساعت ۱۵:۳۰ امروز آغاز می‌شود.

ایتالیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی سهمیه مستقیم این مسابقات را گرفت. آتزوری از نخستین دوره در ۱۹۴۹ تاکنون ۱۸ حضور داشته و تنها در سال‌های ۱۹۵۲ و ۱۹۶۰ غایب بوده است. از نظر افتخارات، ایتالیا با ۴ طلا (۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۲۲) و ۱ نقره (۱۹۷۸) دومین تیم پرافتخار تاریخ این رقابت‌ها به شمار می‌آید.

تیم ملی والیبال ایران روز سه‌شنبه یکم مهر در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ به مصاف صربستان می‌رود.