غلامرضا علی محمدی گفت:بیماران می‌توانند داروهای تک نسخه ای (خاص و کمیاب)خود را با مراجعه به داروخانه هلال احمر خرم آباد واقع در خیابان امام خمینی نرسیده به سبزه میدان نسبت به ثبت آن اقدام کنند .