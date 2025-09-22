امکان ثبت و تحویل داروهای تک نسخه ای در داروخانه هلال احمر خرم آباد
مدیر عامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت:امکان ثبت و تحویل داروهای تک نسخه ای برای اولین بار در داروخانه هلال احمر خرم آباد فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛غلامرضا علی محمدی گفت:بیماران میتوانند داروهای تک نسخه ای (خاص و کمیاب)خود را با مراجعه به داروخانه هلال احمر خرم آباد واقع در خیابان امام خمینی نرسیده به سبزه میدان نسبت به ثبت آن اقدام کنند .
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان افزود:راهاندازی این امکان در داروخانه هلال احمر لرستان اقدامی مهم برای تسهیل دسترسی بیماران به داروهای خاص و کمیاب است.