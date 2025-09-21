فرمانده سپاه شهرستان نکا از اجرای ۳۲۸ برنامه در قالب ۱۵ عنوان محوری، هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه شهرستان نکا از اجرای ۳۲۸ برنامه متنوع، هفته دفاع مقدس در این شهرستان خبر داد و این برنامهها را فرصتی برای تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و یادآوری رشادتهای رزمندگان دانست.
سرهنگ پاسدار اسماعیل نادعلی در تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: بیش از ۳۲۸ برنامه فرهنگی، اجتماعی و نظامی در سطح شهرستان نکا برگزار خواهد شد که این برنامهها در قالب ۱۵ عنوان اصلی طراحی شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت بزرگداشت هفته دفاع مقدس، افزود: این ایام بهترین فرصت برای بازخوانی رشادتها و جانفشانیهای شهدا و رزمندگان اسلام است و تلاش میکنیم با اجرای برنامههای متنوع، فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه زنده نگه داشته شود.
فرمانده سپاه نکا همچنین به آمادگی نیروهای مسلح و بسیج در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: حضور پرشور مردم در این برنامهها نشاندهنده پیوند عمیق ملت و نیروهای انقلابی است و این همراهی سرمایهای ارزشمند برای تداوم مسیر انقلاب به شمار میرود.