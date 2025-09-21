فراخوان ۲۷ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان
اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال بانوان از پنجم مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،
نخستین اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتبال بانوان پس از صعود به جام ملتهای آسیا۲۰۲۶ – استرالیا بعد از برگزاری رقابتهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان از روز شنبه ۵ مهرماه در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود.
به همین منظور، مرضیه جعفری، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان ۲۷ بازیکن را به اردو فرا خواند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:
کوثرکمالی ، زهرا قنبری ، شقایق روزبهان ، محدثه ذلفی ، فاطمه شبان ، فاطمه ایمانی ، زهرا خواجوی (البرز)
فاطمه امینه برازجانی ، ملیکا متولی ، رها یزدانی ، عاطفه رمضانی زاده ، فاطمه پسندیده ، سارا دیدار، نگین زندی، مریم دینی، روژین تمریان ، افسانه چترنور ، مینا نافعی ، زهرا علیزاده ، زهرا سربالی ، گلنوش خسروی ، سرشین کمانگر (کرمان)
فاطمه رضایی ، ثنا صادقی ، زهرا احمدزاده (تهران)
هلاله عبدالهی (کردستان)
زهره کودایی (گیلان)
بازیکنان تا روز سه شنبه ۸ مهرماه تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی در مرکز ملی فوتبال پیگیری میکنند.