به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های هندبال پسران کمتر از ۱۷ سال آسیا ۱۳ تیم حضور دارند که ابتدا در دور گروهی اول مسابقه دادند و ۸ تیم برتر راهی دور دوم شدند. دو تیم برتر مسابقات به جام جهانی هندبال نوجوانان صعود می‌کنند. نتایج و برنامه رقابت‌ها به این شرح است:

* برای رده‌های ۹ تا ۱۳ (جام فهد الاحمد آل صباح):

هند ۱۲ - ۴۴ چین

سوریه ۳۶ - ۳۱ هنگ کنگ

- برنامه - یک شنبه ۳۰ شهریور:

هند - سوریه

چین - مالدیو

- تیم چین با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های هنگ کنگ و سوریه با ۲ امتیاز دوم و سوم و تیم‌های مالدیو و هند بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند.

--------------------

** دور دوم گروهی:

* گروه یک:

کره جنوبی ۴۸ - ۳۲ تایوان

بحرین ۳۴ - ۳۳ عربستان

- برنامه - یک شنبه ۳۰ شهریور:

عربستان - کره جنوبی

بحرین - تایوان

- تیم‌های کره جنوبی با ۴ و عربستان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیم‌های بحرین با ۲ و تایوان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.

* گروه دو:

ایران ۴۲ - ۲۲ اردن (سالن شاهزاده سمیه)

- تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دی، ۶۵ - ۴ تیم مالدیو، ۴۴ - ۲۲ تیم سوریه و ۳۱ - ۲۵ تیم کره جنوبی را شکست داد و با ۶ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور دوم گروهی ۳۵ - ۳۰ کویت را مغلوب کرد.

کویت ۲۲ - ۲۶ قطر

- برنامه - یک شنبه ۳۰ شهریور:

کویت - اردن

ایران - قطر (ساعت ۱۹:۳۰ - سالن شاهزاده سمیه)

- تیم‌های ایران و قطر با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و به دور نیمه نهایی صعود کردند. تیم‌های کویت و اردن بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و برای رده‌های ۵ تا ۸ رقابت می‌کنند.