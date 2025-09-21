پخش زنده
امروز: -
مرحله گروهی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا امروز با حضور تیم ایران در شهر امان کشور اردن پیگیری میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای هندبال پسران کمتر از ۱۷ سال آسیا ۱۳ تیم حضور دارند که ابتدا در دور گروهی اول مسابقه دادند و ۸ تیم برتر راهی دور دوم شدند. دو تیم برتر مسابقات به جام جهانی هندبال نوجوانان صعود میکنند. نتایج و برنامه رقابتها به این شرح است:
* برای ردههای ۹ تا ۱۳ (جام فهد الاحمد آل صباح):
هند ۱۲ - ۴۴ چین
سوریه ۳۶ - ۳۱ هنگ کنگ
- برنامه - یک شنبه ۳۰ شهریور:
هند - سوریه
چین - مالدیو
- تیم چین با ۴ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای هنگ کنگ و سوریه با ۲ امتیاز دوم و سوم و تیمهای مالدیو و هند بدون امتیاز چهارم و پنجم هستند.
--------------------
** دور دوم گروهی:
* گروه یک:
کره جنوبی ۴۸ - ۳۲ تایوان
بحرین ۳۴ - ۳۳ عربستان
- برنامه - یک شنبه ۳۰ شهریور:
عربستان - کره جنوبی
بحرین - تایوان
- تیمهای کره جنوبی با ۴ و عربستان با ۲ امتیاز اول و دوم و تیمهای بحرین با ۲ و تایوان بدون امتیاز سوم و چهارم هستند.
* گروه دو:
ایران ۴۲ - ۲۲ اردن (سالن شاهزاده سمیه)
- تیم ایران پیش از این در دور گروهی نخست و در گروه دی، ۶۵ - ۴ تیم مالدیو، ۴۴ - ۲۲ تیم سوریه و ۳۱ - ۲۵ تیم کره جنوبی را شکست داد و با ۶ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در دور دوم گروهی ۳۵ - ۳۰ کویت را مغلوب کرد.
کویت ۲۲ - ۲۶ قطر
- برنامه - یک شنبه ۳۰ شهریور:
کویت - اردن
ایران - قطر (ساعت ۱۹:۳۰ - سالن شاهزاده سمیه)
- تیمهای ایران و قطر با ۴ امتیاز اول و دوم هستند و به دور نیمه نهایی صعود کردند. تیمهای کویت و اردن بدون امتیاز سوم و چهارم هستند و برای ردههای ۵ تا ۸ رقابت میکنند.