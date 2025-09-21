پخش زنده
برنامههای «به افق فلسطین» و «تهران ۲۰»، امشب از قاب تلویزیون پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «به افق فلسطین»، با موضوع مکانیسم ماشه، میزبان خوش چشم تحلیلگر مسائل استراتژیک است.
این قسمت از برنامه با موضوع «مکانیسم ماشه: آغاز جنگ یا آغاز شکست اروپاییها» ساعت ۲۰، از شبکه افق پخش می شود.
برنامه «تهران ۲۰»، امشب با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم نوسانات ارز و طلا و همچنین شهردار منطقه ۱۱ ایمنی ساختمانهای تجاری این منطقه را در شبکه تهران بررسی میکند.
بررسی تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد و بررسی نوسانات بازار ارز و طلا موضوع گفتوگوی امشب «تهران ۲۰»، است که ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش میشود.
این برنامه میزبان داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم است تا در خصوص تأثیر مکانیسم ماشه بر اقتصاد و بررسی نوسانات اخیر بازار ارز و طلا گفتوگو کند.
همچنین با حضور مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ پایتخت، در خصوص ایمن سازی مجتمعهای تجاری این منطقه گفتوگو میشود.
برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روزهای شنبه تا چهارشنبه پخش می شود.