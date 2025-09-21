مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از آغاز مرحله نخست عملیات ایجاد زیرساخت‌های آب و فاضلاب در مسکن ملی کوی پرواز همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرهاد بختیاری‌فر با بیان اینکه اعتبار در نظر گرفته شده برای مرحله نخست طرح فاضلاب ۲۷۹ میلیارد ریال است، افزود: در این بخش چهار هزار متر لوله کاروگیت اجرا می‌شود.

او تصریح کرد: همچنین برای مرحله نخست طرح تأمین آب این منطقه ۴۴۶ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و خط انتقال آب با لوله‌های چدنی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و به طول دو هزار و ۵۰۰ متر اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان گفت: تکمیل زیرساخت‌های آب، برای فعال شدن واحد‌های مسکونی نیازمند اجرای بیش از هشت کیلومتر خط انتقال، شبکه توزیع داخلی و ساخت مخزن با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است.

فرهاد بختیاری‌فر افزود: تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب نیز نیازمند ۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب، با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد تومان است.