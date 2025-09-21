به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده نورآباد - رستم، به ۲ دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

سرهنگ سید محمد صدرایی‌نژاد افزود: در بازرسی از این اتوبوس ها، یک دستگاه موتور پاکشتی، ۴۸۰ قوطی ژل، ۳۱۰ عدد قاب انواع گوشی، ۷۰ پاکت سم، پنج عدد قاب داشبورد و ۹۲۸ ثوب لباس خارجی قاچاق و فاقد مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص ۲ متهم دستگیر و به همراه اموال مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مقر انتظامی انتقال داده شدند.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.