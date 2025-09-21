استاندار البرز گفت: باید هفته دفاع مقدس نسبت به سال‌های گذشته متمایز باشد و به همین منظور در آستانه کنگره شهدای استان رنگ و بوی شهدا در جای جای استان دیده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،مجتبی عبداللهی در بیست و هفتمین جلسه توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان البرز با اشاره به نزدیکی کنگره شهدای استان گفت: باید هفته دفاع مقدس نسبت به سال‌های گذشته متمایز باشد و در راستای کنگره شهدای استان رنگ و بوی شهدا در جای جای استان دیده شود.

او تصریح کرد: خدمت به شهدا و خانواده ایثارگران برای همه مدیران افتخار است و با توجه به شرایط خاص کشور و استان باید شاهد برنامه‌های پرشکوه در سراسر استان باشیم تا جلوه با عظمت شهدا در جای جای استان نمود پیدا کند.

استاندار البرز گفت: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه میان نسل جوان ناامیدی دشمنان را به همراه خواهد داشت و این توفیق در کنار کنگره شهدا می‌تواند انگیزه ما را در خدمت به شهدا و ایثارگران دو چندان کند.

عبداللهی گفت؛ استان البرز از دیرباز میزبان لشکر سیدالشهدا بوده است که در دوران دفاع مقدس خدمات بی نظیری به اسلام و انقلاب داشته‌اند.

او افزود: تکریم شهدا و ایثارگران فرهنگ شایسته ایست که در کشور رونق پیدا کرده و در راستای اجابت دعوت رهبر معظم انقلاب است.

استاندار البرز گفت: دفاع مقدس ما بر خون و ایمان استوار است و رشادت‌های صورت گرفته در تاریخ انقلاب اسلامی ایران در تاریخ کشور و جهان ماندگار است و رمز این ماندگاری بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استوار است.

او تاکید کرد: این جانفشانی‌ها در جنگ ۱۲ روزه با رژیم غاصب صهیونیستی هم ادامه داشت که ریشه در فرهنگ ایثار و شهادت در بطن جامعه ماست