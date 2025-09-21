بیش از ۱۳ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی در ۱۵ منطقه آموزشی استان مرکزی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیش از ۱۳ هزار قلم تجهیزات ورزشی و بهداشتی با هدف توسعه زیرساختهای سلامت و تربیتبدنی دانشآموزان در ۱۵ منطقه آموزشی استان مرکزی توزیع شد.
معاون تربیتبدنی آموزش و پرورش استان با اعلام این خبر گفت: تجهیزات توزیعشده شامل ۵۶ نوع مختلف از اقلام ورزشی و بهداشتی بوده که از جمله آنها میتوان به ترازو، فشارسنج، قدسنج و پکهای کمکهای اولیه اشاره کرد.
روغنی افزود: ارزش ریالی تجهیزات امروز بالغ بر دو میلیارد تومان بوده و در مرحله قبلی نیز پنج میلیارد تومان تجهیزات مشابه میان مدارس استان توزیع شده است.
روغنی با اشاره به منابع مالی این طرح گفت: اعتبارات این پروژه از محل منابع ملی و استانی تأمین شده و هدف اصلی آن، ایجاد فضای شاد و پرنشاط برای دانشآموزان و ارتقای سلامت جسمی آنان در محیط مدرسه است.
این تجهیزات در ۱۵ منطقه آموزشی استان توزیع شد.