رویداد دانش آموزی لیگ جت (جهاد تبیین) در خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ دبیر رویداد استانی لیگ جت لرستان گفت:مراسم اختتامیه ی رویداد استانی لیگ جت (جهاد تبیین) با حضور تیم ها و نفرات برتر در خرمآباد برگزار شد.
مهدی جعفری افزود:در این رویداد ، نفرات و تیمهای برتر در حوزههای مختلف تبیین و روشنگری باهم رقابت می کنند
نماینده ولی فقیه در استان لرستان در این مراسم با تاکید بر اهمیت و ضرورت جهاد تبیین در مواجهه با جنگ فرهنگی دشمن گفت : ملت ایران با تکیه بر داشتهها و توانمندیهای خود، نمادی فاخر و ارزشی از ایستادگی و خودباوری است که نشان میدهد یک ملت میتواند روی پای خود بایستد.